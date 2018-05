Libreria Esodo a rischio chiusura entro la prossima estate. Aperta nel 1979 in un piccolo locale sulla piazza antistante la Chiesa SS Pietro e Paolo, la libreria è stata poi trasferita nella sede attuale, di fianco al Cinema Teatro Arese.

Libreria Esodo, raccolta firme per salvarla

La libreria Esodo a rischio chiusura entro la prossima estate. Francesco Zani, amico della libreria, sta facendo una raccolta firme per cercare di salvarla. Come si legge nel giornale in edicola, per contattarlo è possibile chiamare il numero: 392.40.49.518.