Sarà in distribuzione tra una decina di giorni un nuovo numero di Aresium dedicato alla programmazione estiva di Aresestate 2018, con iniziative ed eventi per tutta la famiglia.

Aresestate 2018: molti appuntamenti

“Con grande piacere vi presentiamo questo numero di Aresium dedicato al programma di Aresestate 2018. Concerti, eventi, iniziative che ci permetteranno di stare insieme. Inoltre di ascoltare buona musica, di fare attività sportive, di assistere a spettacoli teatrali, presentazioni di libri, conferenze, nei tanti spazi della nostra città, da quelli pubblici (le piazze, le vie cittadine, il Centro civico Agorà, il centro sportivo comunale) a quelli privati, tra cui spicca Villa La Valera”.

Domeniche in Villa tra le novità

Una delle novità del 2018 sono proprio le Domeniche in Villa, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione e la proprietà tramite cui la Villa apre le sue porte alla città, svelando le sue sale e i suoi giardini a bambini e adulti con visite guidate, mostre e concerti.

E tanti gli appuntamenti confermati

Sempre in tema di musica sono confermati gli appuntamenti con Arese in… canto, Arese Concerti, La piazza…in jazz nel mese di luglio, il Concerto di primavera e di fine estate. Per quanto riguarda il teatro tornano le rassegne Fuochi d’artificio (per bambini) e Teatro in città. Tra gli eventi nelle piazze cittadine ritroveremo la quarta edizione della Notte bianca “Fuori dal Comune”, lo Street Food con la novità del Km 0, la Festa di Ferragosto e Arese in festa a settembre, l’evento dedicato alle tante associazioni attive nel sociale, per lo sport e la cultura. Per gli sportivi torneranno Bimbimbici, il 2° Trofeo Karatè Città di Arese, la tradizionale Stracada con gli Alpini e Arese Night Run, per gli appassionati di basket ma non solo.