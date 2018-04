“Dopo un avvio di Primavera caratterizzato dal passaggio di numerose perturbazioni, nel corso dei prossimi giorni la stagione ci mostrerà invece il suo lato più dolce, con una maggiore presenza di sole ed un clima più mite” – Lo dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge in merito alle previsioni meteo – “Un campo di alta pressione si rinforzerà da metà settimana sull’Europa centrale, favorendo così un periodo meno piovoso e con temperature in deciso aumento, specie al Centro Nord”

Al nord tempo stabile

Fino a mercoledì una modesta area di bassa pressione presente sul Mediterraneo rinnoverà però una moderata instabilità. Saranno soprattutto le regioni del Centro Sud più coinvolte da acquazzoni e da qualche temporale pomeridiano in formazione lungo l’Appennino e sulle zone interne delle Isole Maggiori. Localmente i fenomeni potrebbero sconfinare sui settori tirrenici. Sarà invece più asciutto al Nord, salvo per qualche locale spunto instabile solo lungo i rilievi prealpini centro-orientali.

Le previsioni meteo in Lombardia

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato con temperature in aumento nei prossimi giorni; la residua instabilità sui settori orientali della regione tenderà a confinarsi ai rilievi Prealpini e alla bassa pianura orientale, con fenomeni per lo più brevi e isolati, più probabili durante le ore pomeridiane. Mercoledì 18 e giovedì 19 ulteriore espansione dell’anticiclone con tempo stabile e asciutto su tutta la regione, temperature in aumento sia in montagna sia in pianura, dove si potranno raggiungere valori massimi prossimi a 23-25°C.

Temperature in aumento

Da metà settimana è atteso un ulteriore rinforzo dell’alta pressione che prenderà possesso di gran parte dell’Europa centrale. Eccetto per qualche fenomeno sui monti si attenuerà così anche l’instabilità diurna sulle regioni centro-meridionali , mentre prevarrà il sole su gran parte d’Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente nel corso della settimana un po’ ovunque ma soprattutto al Centro Nord, dove si potranno sperimentare valori fuori stagione. Tra giovedì e domenica le temperature massime potranno raggiungere la soglia dei 25°C in Valpadana e nelle zone interne delle regioni tirreniche.

Aprile mite

Aprile, un mese primaverile spesso sul ‘podio’ della Primavera. Dopo un Febbraio ed un Marzo piuttosto dinamici con periodi anche sotto media termicamente, Aprile cambia ‘passo’ alla Primavera: il mese attuale, su diverse Nazioni d’Europa, si presenta con un clima decisamente mite, specie tra Balcani ed Europa Centrale. “In Italia Aprile è poi il mese primaverile che si è scaldato di più, tanto che difficilmente si riscontrano valori sotto media negli ultimi 20 anni. Le eccezioni si contano sulle dita della mano. Aprile 2018 sembra confermare questo trend”– concludono da 3bmeteo”.