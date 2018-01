Velox in arrivo a Cisliano.

Velox, ecco dove sono

Quelli che sono stati collocati in quattro zone di Cisliano, ovvero via Papa Giovanni, via Diaz, via Abbiategrasso e via Rimembranze, sono semplicemente dei contenitori che serviranno ad ospitare il dispositivo elettronico vero e proprio, in grado di riconoscere la vettura delle auto di passaggio. Non c’è dunque alcun velox operativo in questo momento. Anche perchè – e di questo si è dibattuto molto anche sui social – ancora non è stata predisposta l’apposita segnaletica verticale.

Fase sperimentale al via

Come riporta Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola, inizierà quindi una fase sperimentale, in cui il rilevatore in uso dal Comando sarà attivato. Come? Potrà essere allocato in uno dei quattro contenitori, alla presenza di agenti di Polizia, oppure in altre postazioni mobili, sempre alla presenza di agenti che in tal caso potranno anche notificare sul momento eventuali sanzioni. Tutto ovviamente secondo quanto predisposto dalle normative in materia.