L’Amministrazione comunale chiede la massima collaborazione a tutti, così da evitare ulteriori interventi da parte del Comune ma anche ulteriori costi e sanzioni per i ritardatari.

Cartelle Tari anche a Bollate

Oltre 16mila avvisi relativi alla TARI 2018. È questa la cifra delle cartelle inviate dal Comune ai cittadini bollatesi la scorsa settimana per il pagamento della Tassa sui rifiuti comunale. Per agevolare i pagamenti i cittadini hanno ricevuto anche i due moduli F24 precompilati per effettuare i versamenti dovuti. Il modo di pagamento è doppio: in due rate con scadenza il 30 aprile 2018 e il 31 ottobre 2018 o in un’unica soluzione, pagando comunque i due moduli F24, ma entro il 30 giugno 2018.

Le prole dell’Assessore al Bilancio Giuseppe de Ruvo

“Con l’occasione desidero segnalare che il nostro Comune è risultato particolarmente virtuoso per quanto riguarda la tassa rifiuti. Questo risultato è emerso nell’ambito delle analisi effettuate dall’ufficio Studi e direzione tributaria di Confcommercio ed evidenziato anche da Confcommercio delegazione di Bollate che hanno certificato come, per la nostra città, la tariffa al metro quadrato per bar, ristoranti e negozi alimentari, sia inferiore del 12,6% rispetto alla media della zona di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Un risultato legato sostanzialmente ai costi contenuti per il servizio di igiene urbana sostenuti dal Comune di Bollate grazie alla collaborazione con la società di proprietà comunale. L’affidamento del servizio a Gaia Servizi Srl, con costi veramente competitivi, consente infatti, di annoverare il nostro tra i Comuni più virtuosi”.

Tabella con l’indicazione del costo per abitante del Servizio di igiene ambientale in alcuni Comuni: