Si è svolta sabato sera la festa della contrada San Domenico per il consueto scambio di auguri natalizi.

Scambio di auguri a San Domenico

Nello splendido maniero di via Nino Bixio, a Legnano, sabato 16 dicembre si è svolta la consueta festa natalizia. San Domenico si è addobbata come di consuetudine di biancoverde per rendere ancora più familiare il loro scambio di auguri. Più di 140 gli invitati alla festa di natale tra cui molti giovani. Il discorso del Gran Priore Riccio al suo ultimo anno di reggenza ha coronato la bella serata fatta di allegria, gioia e impegno verso la Contrada. Importanti anche le parole della Reggenza e del fantino Siri. i festeggiamenti si sono conclusi con la lotteria guidata dal cerimoniere e dai giovani di San Domenico.