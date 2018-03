Artigiani in fiore, la rassegna artigianale, artistica e floreale vi aspetta sabato 17 e domenica 18 marzo nella settecentesca Villa Ricotti La Valera ad Arese.

Artigiani in fiore, torna la rassegna floreale

Dalla consolidata e lunga esperienza della manifestazione Arte e Natura, che si è svolta dal 2007 al 2011 a Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate e che dal 2012 in poi si svolge ogni anno a Villa Corvini a Parabiago (quest’anno il 10 e 11 marzo), abbiamo deciso, a grande richiesta, di presentare un evento a tema Arte e Natura a Villa Ricotti La Valera, importante e prestigiosa “Villa di Delizia”, che riprende perfettamente il tema dell’arte con le sue bellissime sale, le statue, le fontane ed anche il tema della natura, con i suoi meravigliosi giardini, che ricalcano la decorazione e l’ars topiaria di un tempo.

Valorizzare l’arte e la natura

Artigiani in Fiore è un evento, quindi, che vuole valorizzare l’Arte e la Natura, l’arte rappresentata dai numerosi artigiani artisti che presenteranno in villa i loro particolari, originali ed artistici manufatti e la natura rappresentata dai florovivaisti e vivaisti, provenienti da tante zone d’Italia, in un contesto che a sua volta valorizza arte e natura.

Diverse aree presenti nell’evento

Nella manifestazione saranno presenti diverse aree, intrattenimenti e laboratori didattici per bambini ed adulti, conferenze a tema, musica, visite guidate, un’area del gusto con espositori particolari e selezionati e tanto altro.

Il titolo “Artigiani in Fiore”, suggeritoci tra i nostri numerosi e speciali visitatori, rende bene l’idea del tema dell’evento: Artigiani in mezzo ai Fiori, ma anche Artigiani che stanno “sbocciando” con le loro nuove creazioni come stanno sbocciando i fiori con l’inizio della primavera.