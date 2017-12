Associazione commercianti: mancano gli iscritti e l’interesse per le agevolazioni proposte dall’associazione. A tre anni dalla nascita, Ascat (Associazione commercianti e artigiani Turate) ha chiuso i battenti.

Associazione commercianti: il motivo della chiusura

«Nell’ultima riunione il consiglio direttivo ha approvato la chiusura dell’associazione. C’è tanta amarezza perché i commercianti in paese non hanno compreso lo scopo della nostra attività, che non era certo solo quella di organizzare feste come la “Notte Gialla”», ha commentato l’ormai ex presidente Simone Banfi, puntualizzando come dietro la chiusura dell’associazione vi sia la scarsa partecipazione dei commercianti locali. Ampio servizio sul numero de La Settimana in edicola da venerdì 29 dicembre.