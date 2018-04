Assunzioni Trenord: ecco i nuovi macchinisti. saranno 80 entro la fine dell’anno. Dal 2019 previsti 150 nuovi inserimenti all’anno.

Assunzioni Trenord: entro l’anno 80 nuovi macchinisti

Entro la fine del 2018 sui treni Trenord saranno in servizio 80 nuovi macchinisti. Lo comunica l’azienda in una nota diffusa oggi. A partire da questo mese sui convogli ferroviari saranno in servizio 17 nuovi macchinisti, altri 19 hanno iniziato in questi giorni l’ultima fase del percorso di formazione e nelle prossime settimane diventeranno operativi. “A fine 2018 saranno complessivamente 80 i nuovi macchinisti in organico – si legge nel comunicato.

In arrivo anche 80 nuovi capotreno

Trenord, che gestisce complessivamente circa 2400 convogli al giorno in Lombardia, sta ultimando la formazione anche per 80 nuovi capotreno che completeranno il percorso di formazione a giugno e quindi entro l’estate saliranno a bordo dei treni regionali.

Le assunzioni proseguono

Ma le assunzioni proseguiranno anche nei prossimi anni. Dopo il concorso tenutosi nel 2017 a cui hanno preso parte circa 18 mila candidati “i percorsi di selezione proseguiranno anche nel 2018 – fa sapere l’azienda – e porteranno in media a 150 nuove assunzioni all’anno per i prossimi anni”.