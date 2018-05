Si è svolto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 maggio, nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza l’incontro “ATTENTI ALLE TRUFFE”.

L’incontro “Attenti alle truffe”

Dopo il successo dell’incontro dello scorso mese di Gennaio, l’incontro organizzato da Assessorato alla Polizia Locale della Città di Castellanza e Comando dei Carabinieri di Busto Arsizio con la Stazione Carabinieri di Castellanza, ha visto la presenza del Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, dell’Assessore alla Sicurezza, Giuliano Vialetto, del Luogotenente dei Carabinieri, Salvatore Penza, e del Comandante della Polizia Locale, Francesco Nicastro.

I temi

Tante le domande poste dal pubblico presente e altrettanti i consigli e i suggerimenti dispensati dai relatori. Si è parlato delle più comuni truffe perpetrate ai danni di persone anziane nelle proprie abitazioni e per strada. Di casi concreti accaduti a Castellanza e di cui sono state vittime i presenti. Si è parlato anche di controllo di vicinato come deterrente nei confronti dei malintenzionati. Inoltre, è stato distribuito ai presenti un opuscolo realizzato dall’Arma dei Carabinieri e contenente preziosi suggerimenti agli anziani per evitare di cadere vittime di truffe.