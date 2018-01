Attese Pronto Soccorso: arriva l’App che ti dice quante persone sono in attesa della visita. La nuova applicazione di Regione Lombardia è già attiva e gratuita. Un valido strumento che aiuta in tempo reale a scegliere la struttura dove c’è meno gente.

Attese Pronto Soccorso con la App sai quante persone sono in coda

SALUTILE Pronto Soccorso è l’App di Regione Lombardia, attiva da fine dicembre, con la quale è possibile consultare l’elenco di tutti i Pronto Soccorso del territorio lombardo, conoscere qual è il numero di persone in coda in quel momento, i tempi di attesa e l’indice di affollamento.

Lo strumento è utile, soprattutto in questo periodo di sovraffollamento degli ospedali a causa dell’influenza (LEGGI QUI GLI ULTIMI DATI) per visualizzare sulla mappa le strutture più vicino a te e capire, in tempo reale, quali sono i tempi di attesa per poi avviare la navigazione guidata verso il Pronto Soccorso scelto.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella pagina di “Salutile Pronto Soccorso” all’interno del Portale dei Servizi Socio-Sanitari.

Leggi anche: Befana auguri spiritosi pescati dalla rete

Guida alle funzioni

Una volta scaricata l’App ecco l’elenco dei dati che è possibile conoscere:

• visualizzare il numero dei pazienti in attesa e dei pazienti in trattamento, divisi per codice di priorità (Rosso, Giallo, Verde e Bianco);

• conoscere i tempi di attesa per i codici Verde e Giallo sulla base dell’ultimo paziente in coda;

• controllare l’indice di affollamento della struttura rispetto alle risorse disponibili;

• ottenere le indicazioni stradali della struttura più vicino a te.

I dati relativi alla situazione delle code saranno gradualmente resi disponibili per tutti i Pronto Soccorso.

Dove scaricarla

SALUTILE Prenotazioni è al momento disponibile per dispositivi con sistema operativo iOS (7.0 o versioni successive) e Android (4.4 o versioni successive) ed è scaricabile gratuitamente da