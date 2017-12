Auguri speciali per nonna Paola.

Data di nascita 15 dicembre 1917: c’era ancora la guerra, ed è la Grande Guerra, quando è venuta al mondo Paola Fermi, che venerdì scorso ha ricevuto la visita del sindaco Dante Cattaneo, dell’assessore Romana Campi e del presidente del Centro diurno terza età, Loretta Cedrini, per celebrare un compleanno speciale.

Si è trasferita da figlio a Saronno

Fino a qualche mese fa la signora Paola ha vissuto a Ceriano, in frazione Dal Pozzo, da sola, in completa autonomia, perché così desiderava e solo recentemente si è trasferita a Saronno, dove vivono i figli Edgardo e Alfonso con le loro famiglie, che le hanno portato nel corso della vita anche dieci nipoti e sei pronipoti. Una donna lucidissima e attenta, che ha stupito e conquistato tutti quelli che le hanno fatto visita in questi giorni speciali, da venerdì, ricorrenza del suo compleanno, a domenica, quando è stata festeggiata dai parenti a Saronno. Nonna Paola ancora oggi trascorre le sue giornate leggendo libri e lavorando con ago e filo, ma utilizza benissimo anche il cellulare, chiama ed invia sms ad amici e parenti per sentire come stanno.

Il sindaco Cattaneo

“E’ stato un incontro molto bello ed emozionante, nonna Paola è un esempio per tutti noi”, ha commentato il sindaco Dante Cattaneo, rinnovando gli auguri alla centenaria con Ceriano nel cuore. Durante l’incontro, la delegazione di Ceriano, le ha fatto dono di alcuni libri sulla storia del paese e di un mazzo di fiori.