Autobus spinti dai passeggeri, e il biglietto aumenta

Autobus spinti dai passeggeri. E’ successo anche questo oggi a Milano.

Autobus spinti dai passeggeri. E i biglietti aumentano…

“Pestaggi ,deragliamenti ,allagamenti dei mezzanini: ne abbiamo viste di tutti i colori in questi anni ma che i passeggeri spingessero un autobus per andare al lavoro non si era mai visto”. La denuncia arriva dal consigliere regionale di FdI-An Riccardo De Corato.

Incredibile episodio

E’ successo oggi in viale Tibaldi dove l’autobus 91 interseca la linea tranviaria all’altezza del Municipio 5 . “Vengono in mente le immagini di paesi del terzo mondo non certo di una città che voleva ospitare Ema e che vuole essere competitiva nel mondo – ha aggiunto De Corato – In Atm pare non se ne vogliano accorgersene, più volte gli stessi autisti delle linee 90 /91 /93 si sono lamentati ma pare che l’azienda non voglia prenderne atto.

Polemica sulla metro

“E intanto, con molta naturalezza, il Comune, come se fosse un atto inevitabile e consequenziale all’eccellenza del trasporto milanese, ha annunciato l’aumento del costo del biglietto a 2 euro – ha concluso l’ex vicesindaco – Insomma mentre la Giunta pensa a far cassa i passeggeri sono costretti a fare i muli da soma , questo va ben oltre a ogni immaginazione Milano dopo 6 anni di centro sinistra è in ginocchio”