Appuntamento al Castello con “Avanti tutta”

“Avanti tutta” è un installazione sensoriale della Compagnia FavolaFolle e di Teatro Pane Mate, realizzata presso i sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso. Un viaggio di scoperta dove le emozioni si avvertono prima di tutto attraverso sensi attraversando spazi evocativi e risonanti, adatti ad accogliere nel migliore dei modi il pubblico nel proprio mondo fantastico.Punto di partenza della realizzazione dell’allestimento molte storie vere che raccontano il cambiamento, raccolte attraverso interviste effettuate sul territorio dell’abbiatense e rielaborate in un testo drammaturgico adatto anche ai più piccoli: storie di migranti che attraversano i continenti per sfuggire alla guerra, alla povertà, alla repressione; di giovani studenti e lavoratori che viaggiano per trovare un luogo giusto per la realizzazione dei loro sogni; di chi scappa per fuggire da eventi storici della propria vita e di tutti coloro che compiono un viaggio per fuggire da dinamiche che impediscono loro di cercare liberamente la propria soddisfazione. All’interno dell’installazione il pubblico si immerge nel mondo dei suoni, delle forme, dei colori per dar voce alla propria intelligenza creativa.

Quando e come

L’installazione sarà riservata alle scuole dal 15 al 19 gennaio dalle 9.00 alle 15.45. Per queste date si registra già il tutto esaurito ma sarà possibile l’accesso su prenotazione al pubblico di adulti e ragazzi nei giorni di sabato 20 e domenica 21 gennaio al prezzo di 5 euro a persona per una durata di circa 45’. Si consiglia vivamente la prenotazione poiché anche i posti per queste due date sono in esaurimento.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di Fondazione Per Leggere Biblioteche Sud-Ovest Milano e grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Per info e prenotazioni Compagnia FavolaFolle 392.99 392 99