Giochi, peluches, libri da colorare e caramelle ai piccoli malati del Galmarini portati da sindaco, vicesindaco e comandante.

Sindaco Babbo Natale con un carrello di doni

L’Amministrazione, rappresentata dal sindaco Dario Galli e il vicesindaco Franco Accordino, ha fatto visita ai pazienti della Pediatria insieme al comandante della Polizia Claudio Zuanon. Stanza dopo stanza, come fatto martedì dai Giovani Padani, hanno consegnato giochi, pupazzi e caramelle donati da ditte e negozi cittadini, guidati dal direttore sanitario del Galmarini Brunella Mazzei e dal responsabile della Pediatria Marco Sala. Occasione per portare gli auguri, i regali di Natale ma non solo. Anche per scambiare quattro parole con il personale medico, come già fatto nei mesi scorsi per raccogliere esigenze e istanze da riportare in Regione e ai vertici dell’Asst Sette Laghi.