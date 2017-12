Banda e coro: anche quest’anno l’unione dei due sodalizi è stata vincente, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera natalizia a Turate.

Banda e coro: un successo il concerto di Natale

Corpo musicale Santa Cecilia e il coro parrocchiale «Su Ali d’Aquila» hanno riproposto venerdì scorso uno degli appuntamenti più attesi in vista delle feste, il concerto di Natale nella chiesa di santi Pietro e Paolo. Le due realtà musicali hanno anche proposto brani innovativi, intervallandoli a pezzi molto più noti nel panorama internazionale. Non sono mancati calorosi applausi al termine di ogni brano e in particolare dopo il gran finale con «Jingle Bells», classico dei classici. Si sono meritati calorosi applausi gli artisti e i maestri Bianca Marina Di Luca Cardillo, del coro «Su Ali d’Aquila», ed Emanuele Morazzoni, della banda. Ulteriori dettagli su La Settimana in edicola da venerdì 29 dicembre.