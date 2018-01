Borsa di studio, sono aperte le adesioni

Bando di concorso per una borsa di studio in ricordo di Alberto Moroni

Il Comune di Castellanza ha istituito la Borsa di studio al merito dedicata ad Alberto Moroni, finalizzata a ricordare la figura di Alberto Moroni, giornalista scomparso prematuramente nel 2004. La borsa di studio è riservata esclusivamente agli studenti residenti a Castellanza che frequentano la scuola secondaria di secondo grado ISIS “Cipriano Facchinetti”.

Come presentare le domande

Il premio ha un valore di 500 euro e verrà assegnata allo studente che ha conseguito una media scolastica pari o superiore a 8 alla fine del primo quadrimestre – a.s. 2017/2018 e che non abbia ricevuto il medesimo premio nell’anno scolastico precedente. Le domande dovranno essere presentate dal 19 al 28 febbraio 2017 al Comune di Castellanza allegando la dichiarazione rilasciata dalla scuola attestante la media dei voti conseguita nel primo quadrimestre a.s. 2017-2018. La borsa di studio verrà consegnata allo studente meritevole in occasione del “Facchinetti Day”, in programma il 26 maggio 2018. Per informazioni contattare l’Ufficio Istruzione del Comune di Castellanza – dott.ssa Elisabetta Sartori – tel. 0331/526.280; e-mail: e.sartori@comune.castellanza.va.it.