Sei team di quattro corridori alla Maratona di Milano in staffetta si faranno promotori per i Barabba’s Clowns di Arese di 3 progetti di accoglienza e cooperazione.

I Barabba’s corrono per l’Africa

Come è raccontato da Settegiorni in edicola oggi, l’obiettivo è raccogliere fondi da mandare in Africa. I Barabba’s Clowns quest’anno sono partner della Charity Program della Milano Marathon. Tre i progetti in corsa: due per il Rwanda e uno per i ragazzi ospitati ad Arese.

La soddisfazione del presidente

Luca Bellini, presidente dei Barabba’s, racconta com’è nata l’iniziativa e in cosa consistono i progetti. L’obiettivo raccogliere 6mila euro.