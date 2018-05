Il Sindaco di Milano Beppe Sala incontra Michela Palestra per ragionare sul futuro di Arese.

Beppe Sala ad Arese

Il Sindaco di Milano Beppe Sala sarà ad Arese al Centro civico Agorà mercoledi 23 maggio alle 21. L’incontro è organizzato dal Partito democratico. La serata sarà moderata dalla giornalista Maria Teresa Santaguida. Il sindaco di Città Metropolitana incontrerà il primo cittadino di Arese, Michela Palestra. La serata dovrà servire a discutere delle trasformazioni del territorio e delle nuove opportunità per la città di Arese, in particolare con riferimento ai cambiamenti in atto nell’area ex Alfa Romeo e l’area Expo.