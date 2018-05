Domenica 13 maggio torna “Bimbinbici”, la manifestazione ciclistica dedicata ai bambini e ai genitori, che quest’anno raggiunge il traguardo della 19esima edizione, e percorrerà le strade del Giro d’Italia.

Bimbinbici torna per educare a una mobilità sostenibile

Organizzata dal Comune di Abbiategrasso insieme a FIAB-AbbiateinBici e all’Associazione Genitori Scuola Amica dell’Istituto Comprensivo di via Palestro con la collaborazione di Ordine e Libertà, Comitato Tappa Abbiategrasso, Società Agricola Fraschina, Associazione Amici del Palio di San Pietro e Gruppo La Cappelletta al fine di sensibilizzare adulti e bambini alla mobilità lenta e sostenibile, per riscoprire insieme i mezzi di trasporto eco-compatibili, nei momenti di svago così come nella vita quotidiana.

Il punto di ritrovo è, come di consueto, in piazza Castello, dove a partire dalle 13.45 sarà possibile iscriversi alla manifestazione. L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e i primi 200 bambini partecipanti riceveranno in omaggio dei gadget offerti dai partner dell’iniziativa (modulo iscrizione scaricabile da questo sito).

Il programma

La partenza è prevista alle ore 14.15 lungo un percorso di circa 15 km che, inizialmente toccherà le strade del Giro d’Italia per poi proseguire attraverso le campagne abbiatensi e condurrà grandi e piccoli alla Cascina Fraschina dove, alle 15.30 circa, sono previsti momenti di intrattenimento e giochi con un percorso didattico nell’orto a cui seguirà la merenda offerta da Scuola Amica, dal Gruppo La Cappelletta e dalla Cascina Fraschina.

L’arrivo è previsto per le 17.30, sempre in piazza Castello dove, in occasione delle “Giornate Medievali” organizzate dagli Amici del Palio di San Pietro ci sarà un percorso didattico medievale.