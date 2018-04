Biotestamento, anche a Robecchetto ci sarà il registro per poter esprimere le proprie volontà sui trattamenti medici riguardo al fine vita.

Biotestamento, la decisione dell’Amministrazione Braga

E’ stato annunciata nel Consiglio comunale di ieri, martedì 24 aprile, la decisione presa dalla Giunta guidata da Giorgio Braga di dotare il comune dell’apposito elenco in cui iscriversi per scegliere se ricevere le cure mediche in casi estremi. La delibera, come confermato dal primo cittadino, è stata approvata nei giorni scorsi e il risultato si vedrà prossimamente. Anche in municipio a Robecchetto infatti i cittadini potranno trovare i documenti necessari per esprimere la propria scelta.