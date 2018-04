Biotestamento e fine vita. Se ne parlerà a Parabiago insieme a ospiti d’eccezione come Beppino Englaro, padre di Eluana.

Biotestamento e fine vita: la conferenza in città

L’appuntamento è per giovedì 12 aprile e, a organizzare il tutto, è l’associazione culturale “La città ideale”. Il dibattito si terrà nella sala conferenza dell’hotel del Riale, in via San Giuseppe, alle 21. A introdurre la serata la consigliera Pd a Parabiago, Anna Maria Cogliati, e il giornalista Gabriele Moroni. Dopo l’intervento di Beppino Englaro, che racconterà la sua storia e quella della figlia Eluana, interverranno anche Pino Landonio, medico oncologo, e Irene Pellizzone, costituzionalista dell’Università Statale di Milano. Sarà lei a illustrare i contenuti della legge.

“La città ideale”

A tal proposito spiegano dall’associazione “La città ideale” presieduta da Massimo Bianchi: “Informarsi per tutelarsi, per reclamare e pretendere, fino all’ultimo giorno della nostra vita, il rispetto della nostra dignità e informarsi per prevenire ogni forma di inutile sofferenza e di accanimento terapeutico, sono i principali obiettivi che l’associazione si pone con questa serata”.