Bosco del Rugareto: l’area verde che si estende nei Comuni di Cislago, Marnate, Rescaldina e Gorla Minore è tornata a far notizia, ma questa volta per una piacevole iniziativa, la giornata di pulizia dell’area boschiva organizzata dagli Enti coinvolti.

Bosco del Rugareto: Giornata del verde pulito

Dopo il blitz delle forze dell’ordine e i tristemente noti episodi di spaccio di droga, i quattro Comuni interessati dall’area boschiva hanno organizzato per domenica 15, dalle 8.45, una mattinata di pulizia in occasione della “Giornata del verde pulito 2018”. I volontari dei vari Comuni dovranno presentarsi a Cislago, in piazza mercato, a Rescaldina, in via Nenni, a Marnate, in piazza Sant’Ilario, e a Gorla Minore, in fondo alla via Mattei. Dai punti di partenza si procederà poi con la pulizia dei sentieri principali del bosco. I minori dovranno essere accompagnati e ogni partecipante dovrà essere dotato di abbigliamento adeguato e guanti. Il termine della pulizia è previsto intorno alle 12.30.