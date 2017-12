“I botti sono dannosi per le persone e gli animali”. Ecco l’appello della Lav di Rho.

Botti di Capodanno, l’appello della Lav

La Lav di Rho torna sull’argomento dei botti.

“Purtroppo dobbiamo riparlare dei botti di fine anno con cui è diffusa la consuetudine di celebrare le festività. Sono pericolosi per le persone e anche per gli animali domestici e selvatici. Inoltre i botti provocano negli animali una reazione di spavento. Li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento. Per di più possono causarne spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature”.

Il divieto dei botti porta alla diminuzione degli incidenti

“Nei gatti e soprattutto nei cani, i botti creano forte stress tali da indurli a fuggire dai propri giardini e recinti. Questo per scappare dal rumore a loro insopportabile, finendo spesso vittime del traffico o di ostacoli non visibili al buio.

La Lav ricorda che negli ultimi quattro anni, grazie ai numerosi provvedimenti comunali che hanno vietato spettacoli pirotecnici, vi è stata una drastica diminuzione degli incidenti a questi connessi. I dati ufficiali riportano che i Comuni che hanno adottato tali provvedimenti sono 850 e che dal 2013 al 2017 il numero di persone ferite è diminuito da 361 a 189.

L’appello all’Amministrazione rhodense

La Lav ha proposto all’Amministrazione comunale di Rho una modifica del Regolamento comunale in cui ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali, venga vietato utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale.

“Speriamo vivamente che l’ Amministrazione comunale ne tenga conto”.

