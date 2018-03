La deputata dell’Est Ticino Michela Brambilla (Forza Italia), nota animalista, lancia da instagram la sua campagna in difesa degli agnellini e dei capretti, in vista della Pasqua. Un appello a non sacrificarli in barba alle tradizioni

Lo spot di Brambilla

Sdraiata, con in braccio un agnellino, la deputata dice: “Che differenza pensate ci sia tra questo dolce agnellino e il cane o il gatto che tenete in braccio? Nessuna!”

“No alle stragi!”

“Tutti gli animali hanno diritto al rispetto ed alla vita! No alla strage di agnelli e capretti per Pasqua”, incalza. E voi cosa ne pensate? Meglio le tradizioni o una Pasqua più… veg?

Guarda il video