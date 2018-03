Polizia locale interviene per una buca in tangenziale, direzione Cornaredo.

“Siamo stati chiamati da un automobilista che, proveniente da Milano in direzione Cornaredo, aveva danneggiato il copertone nella buca. Poi si era fermato sulla rampa di uscita per Settimo” – raccontano dal comando dei vigili. “La competenza territoriale per il rilievo dei sinistri e per la manutenzione della strada è di Città Metropolitana. Tuttavia per garantire che la sostituzione dello pneumatico avvenisse in sicurezza, due pattuglie sono intervenute sul posto per deviare il traffico. Successivamente i colleghi hanno temporaneamente bloccato le auto. Inoltre hanno misurato le reali dimensioni della buca. Infine hanno trasmesso l’informazione corretta al servizio manutenzione di Città Metropolitana”.