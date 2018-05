Riparazione a tempo record alle Ceppine, il consigliere del Movimento Prealpino Salvatore Puleo: “Nostro dovere raccogliere le segnalazioni”.

Buca riparata in via Rossini

Asfalto distrutto a bordo strada, un pericolo per i ciclisti e un’odissea per i residenti. Che per anni (dieci, riferiscono) hanno guardato alla via Rossini in attesa di un intervento di manutenzione. Una segnalazione che pochi giorni fa è stata raccolta dal consigliere del Movimento Prealpino Salvatore Puleo e portata in Comune. In pochi giorni, gli uffici hanno provveduto finalmente alla sistemazione del tratto. “Come consigliere di maggioranza ho il dovere di ascoltare e ricevere le segnalazioni dei cittadini. – commenta Puleo – Ringrazio l’ufficio tecnico per il lavoro che svolge quotidianamente . Con l’aiuto di tutti possiamo intervenire sulla manutenzione della nostra città. E renderla quindi il più possibile valida, funzionale e sicura”.