Feste, cambia il calendario di raccolta rifiuti.

Raccolta rifiuti

Sospeso il servizio a Natale e Capodanno da parte della Gesem per i comuni di Arese, Pogliano Milanese, Pregnana e Vanzago. La raccolta della plastica è stata infatti anticipata al 23 così come lo sarà anche i 30, svolto durante tutta la giornata. Nessuna variazione prevista invece per Santo Stefano dove il servizio è previsto regolarmente.

Pulizia strade

I sevizi di pulizia strade vanno in vacanza a Natale, Santo Stefano e Capodanno, mentre per l’Epifania lo spazzamento meccanico sarà effettuato solo nei centri cittadini.

Raccolta umido

Durante le festività, dal 23 dicembre al 7 gennaio, per i Comuni sarà possibile provvedere in modo autonomo al conferimento dell’umido delle piattaforme ecologiche e nei centri di raccolta.