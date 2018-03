“La forza delle donne: racconti e testimonianze di chi ha vinto il tumore al seno”. Serata organizzata dall’associazione il Sorriso – Vita e salute a Canegrate venerdì sera.

La forza delle donne: il tumore al seno si puo’ vincere

Il cancro al seno è il tumore più frequente nel sesso femminile tanto che nel 2014 ha rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle donne con più di 12.000 decessi e si stima che nell’anno in corso verranno diagnosticati in Italia più di 50.000 nuovi casi. Lo screening della popolazione, mediante la mammografia, è una delle principali armi a disposizione per fronteggiare questo nemico, infatti la prevenzione permette non solo di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi consentendo quindi trattamenti meno invasivi ma aanche e sopratutto consente di migliorare la prognosi a distanza.

La forza delle donne: arma contro il cancro al seno

Questi importanti argomenti sono stati al centro dell’incontro promosso dall’Associazione Il Sorriso – Vita e Salute dal titolo: “La forza delle donne: racconti e testimonianze di chi ha vinto il tumore al seno” che si è tenuto venerdì 16 Marzo presso il Polo culturale Catarabia di Canegrate. Più di 60 le persone che hanno partecipato alla ricca e animata serata. Intervallati dalle letture tratte dal libro “La vita oltre il destino” di Chiara Conti e contornati dalle musiche a cura di Alberto Manzalini e Cristina Venturini, si sono susseguiti gli interventi di Lucia Agistri, Micaela Creuso, Giuditta Tanzarella e Matteo Matteucci, presidente dell’Associazione. I prossimi eventi promossi dall’Associazione verranno a breve resi noti attraverso la pagina Facebook “Il Sorriso – Vita e Salute”.