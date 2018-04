I Canova, la band dell’Altomilanese, si esibirà a Roma per il Concerto del Primo Maggio insieme a molti altri artisti.

I Canova, la band dell’Altomilanese

Matteo Mobrici, Fabio Brando, Federico Laidlaw e Gabriele Prina sono i Canova, una giovane band dell’Altomilanese che sta avendo molto successo tra i giovani. La loro musica è pop, ironica, mai banale e racconta la generazione contemporanea cresciuta sui Navigli milanesi che vive tra amore e odio, felicità e rassegnazione. I quattro artisti si ispirano ai grande della musica come i Beatles, gli Oasis, i Coldplay, senza dimenticare la musica italiana anni 60/70 di Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Rino Gaetano e Lucio Battisti. A fine 2016 sono usciti con il loro disco d’esordio “Avete ragione tutti“. Il disco ha superato i 12 milioni di ascolti organici tra YouTube e Spotify. Dal pubblico si sono fatti conoscere, apprezzare e amare grazie a brani quali “Expo“, “Vita sociale” e “Manzarek“. A gennaio di quest’anno i Canova hanno tenuto sei concerti nei più importanti club italiani per presentare dal vivo il loro disco con uno straordinario successo, tanto che il loro ultimo concerto di chiusura del tuor sul palco dell’Alcatraz di Milano, ha ottenuto il tutto esaurito già in prevendita.

Concerto del Primo Maggio a Roma

Il successivo passo della band Canova verso il mondo della musica avverrà il prossimo 1 maggio quando si esibiranno sul palco di Roma insieme ad artisti come Carmen Consoli, Le Vibrazoni, Lo Stato Sociale e molti altri. Come di consueto il Concertodel Primo Maggio 2018 sarà trasmesso in diretta TV da Rai 3, ma quest’anno assumerà particolare rilevanza anche Rai Radio2 che, oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2, sul canale YouTube della Rai e con contenuti speciali sui suoi canali Instragram e Twitter.