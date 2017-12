Capodanno a teatro a Castellanza.

Capodanno a teatro con “L’Allegra piazza”

La sera di San Silvetro a teatro. Appuntamento domenica 31 dicembre alle 21 al Teatro di via Dante con lo spettacolo Musicabaret “L’allegra piazza”, messo in scena dalla compagnia teatrale Ciak … si ride! Una proposta divertente, che accompagna al nuovo anno grazie ad uno spettacolo di varietà comico-musicale con performance musicali, sketch, imitazioni, barzellette e travestimenti per una serata in allegria.

Uno spettacolo divertente

Sul palcoscenico prende vita la piazza su cui si muovono strampalati e bizzarri personaggi che si muovono dal bar all’ufficio di collocamento, in un alternarsi di situazioni differenti, ma comunque divertenti. Musicabaret è un vero e proprio spettacolo nello spettacolo con canzoni, monologhi e numeri di varietà che non possono coinvolgere il pubblico di tutte le età: tutti si possono infatti rispecchiare nelle ironiche situazioni che saranno rappresentate sul palco. Prevendita alla biglietteria del Teatro di via Dante o al Bar Pasticceria Fourteen di Via Vittorio Veneto 19 – Castellanza.