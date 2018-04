Cena di solidarietà sabato 21 aprile all’oratorio Santo Stefano di Parabiago. Obiettivo: educare al rispetto e alla cura del cibo.

Cena di solidarietà: l’appuntamento

Una cena il cui ricavato sarà donato in beneficenza. «Il Pane è Oro» è il titolo dell’importante iniziativa che si svolgerà sabato 21 aprile all’oratorio cittadino. La manifestazione è organizzata da «Tant par fa quajcoss», dalla stessa Comunità pastorale Sant’Ambrogio e dall’associazione no-profit «Food for Soul», fondata dal noto chef stellato Massimo Bottura.

Il menù

Gli organizzatori proporranno ai partecipanti gustosi piatti poveri cucinati con eccedenze alimentari. Stiamo parlando di tempura, polpettine, crocchette e Sciatt valtellinesi. Si prosegue poi con pasta e patate alla napoletana, Chicken Makhani – ovvero pollo al burro in stile indiano. Termina questa gustosa cena del French toast con frutta caramellata e gelato.

Il ricavato verrà infatti diviso tra la Comunità Pastorale Sant’Ambrogio di Parabiago e l’associazione non-profit Food for Soul. Associazione dello chef Massimo Bottura, che aiuta le comunità a combattere lo spreco alimentare in un’ottica di inclusione sociale.