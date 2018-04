Che fine ha fatto la stazione spaziale cinese in caduta? Niente, è finita nel Pacifico esattamente come da previsioni.

Stazione spaziale cinese in caduta

Insomma, alla fine Tiangong 1, la stazione spaziale cinese in caduta, alla fine è… caduta. Lo ha fatto poche ore fa, erano le 2.16, è lo ha fatto sui cieli del Pacifico, rientrando nell’atmosfera e disintegrandosi esattamente secondo le più probabili previsioni.

Italia probabilisticamente mai a rischio

Solo la Sicilia ha conservato sino a ieri una minima probabilità di veder piovere dal cielo detriti del “Palazzo celeste”, l’Italia, considerata sulla traettoria di rientro in base a possibili modelli, non è mai stata in effetti probabilisticamente davvero a rischio.

Era uscito addirittura il vademecum

Ricordando che eventi di questo tipo e casi reali di impatto sulla Terra, e in particolare sulla terraferma, sono assai rari, la Protezione civile ha pubblicato un vademecum sui comportamenti di autotutela codificati in ambito internazionale da adottare a fronte di questa tipologia di eventi.