E’ il primo programma dedicato interamente agli hotel italiani. Il celebre chef dovrà giudicare la struttura, le sue camere e i suoi servizi. Sarà quindi il cliente più temuto ed esigente che gli alberghi hanno ospitato.

Chef Barbieri con un magentino

Massimo Macchi, direttore del Kirma Hotel di Milano, sarà uno dei protagonisti del nuovo programma condotto dallo chef Bruno Barbieri. La puntata andrà in onda su Sky1 martedì 3 aprile.

4 hotel

Colleghi e avversari per “4 hotel”, gli albergatori in gara trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Dopo il check-in, Barbieri e i concorrenti giudicheranno accoglienza, stile, pulizia, servizi e l’ospitalità di ciascun albergatore. Il voto, da 0 a 10, sarà dato a colazione, dopo il check in, e giudicherà location, camera, servizi e prezzo.