Sarà chiuso da lunedì 14 a giovedì 24 maggio il sovrappasso pedonale di via Caduti bollatesi. Dieci giorni in cui non sarà usufruibile dai cittadini, per via dell’esecuzione di lavori di manutenzione e restyling partiti nei giorni scorsi.

Lavori in corso

Viste le pesanti condizioni di degrado della scalinata, la Giunta ha deciso, fin dallo scorso anno, di reperire le risorse per riqualificare e mettere in sicurezza questo passaggio molto frequentato e utilizzato dai cittadini bollatesi.

I lavori di risistemazione sono partiti nei giorni scorsi grazie al vicesindaco Alberto Grassi che ha fortemente voluto questo intervento utile alla città. I lavori consisteranno nel rifacimento degli scalini, realizzati in poliurea, un materiale molto resistente agli agenti atmosferici, e nella riverniciatura dei corrimano e delle grate nella parte sottostante. Alle casse comunali questo intervento costerà 37mila euro.

I lavori dureranno circa un mese, al termine dei quali si avrà una riqualificazione totale del passaggio.

Le parole del vicesindaco

“Ci spiace per il disagio – dice il vicesindaco Grassi – ma è necessario al completamento rapido e corretto dei lavori che ci restituiranno un’opera completamente riqualificata”.