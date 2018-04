Chiude un tratto della Statale 36 per lavori. A renderlo noto è Anas.

Lavori in Statale 36

In particolare il provvedimento, che sarà in vigore fra le ore 22 di giovedì 3 maggio e le ore 5 di venerdì 4 maggio 2018 , riguarderà la la carreggiata in direzione Lecco della galleria Monza, tra il km 10,320 (uscita viale Lombardia) e il km 12,580 (uscita Monza centro), nei territori comunali di Monza e Cinisello Balsamo. I lavori serviranno per interventi di manutenzione ordinaria. Ma anche per l’esecuzione delle prove tecniche di funzionamento degli impianti tecnologici della galleria.

Viabilità alternativa

Durante le ore di chiusura della carreggiata la circolazione sarà deviata sulla viabilità comunale, indicata in loco tramite la opportuna segnaletica provvisoria.