E’ chiuso oggi alle 13 il campo di tulipani di Cornaredo. L’appuntamento è per il prossimo anno.

Campo di tulipani: 29 aprile ultimo giorno

Ha chiuso oggi alle 13 il campo con oltre 350000 tulipani di 312 varietà differenti, che si trovava a Cornaredo in viale della Repubblica. Per il secondo anno di fila la coppia olandese Edwin e Nitshue hanno portano un angolo di Olanda a Cornaredo con i Tulipani Italiani. Dalla seconda metà di marzo il campo è stato aperto ai visitatori per ammirare i colori dei bellissimi tulipani, fotografarli e raccoglierne con moderazione.

Tra gli ultimi ospiti anche Fabio Volo

Due giorni fa, tra i tani ospiti anche hanno visitato il campo, è arrivato anche Fabio Volo. Lo scrittore e presentatore era a Cornaredo per una ripresa televisiva.