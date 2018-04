Un avviso importante per i tanti automobilisti che utilizzano la Milano-Meda.

Chiuso un tratto della Milano-Meda

Gli operai saranno al lavoro per rifare il manto stradale in corrispondenza dell’innesto dello svincolo della ex S.P..46 di competenza della Milano-Serravalle. Ecco perché si rende necessario procedere alla chiusura della Milano-Meda per la sola corsia in direzione Nord (da Milano a Monza) in corrispondenza della progressiva 131+500.

Ecco quando

La chiusura è prevista dalle 22 di giovedì 12 aprile alle ore 5 di venerdì 13 aprile. Il percorso alternativo sarà segnalato sul posto.