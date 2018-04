Chiusura del centro storico di Robecchetto per i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido.

Chiusura del centro storico: ecco le vie interessate

L’Amministrazione comunale guidata da Giorgio Braga annuncia che lunedì 23 aprile inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione del centro storico di Robecchetto. Per questo motivo alcune vie dovranno essere chiuse. Stiamo parlando di via Umberto I (da via Marconi fino a piazza del Popolo), via Arese (da piazza del Popolo fino a piazza Libertà) e via Manzoni (da piazza del Popolo fino al civico 4). Sul posto sarà presente opportuna segnaletica di deviazione.

Nessun allarmismo però. Dal municipio fanno sapere che le strade saranno chiuse a tratti e i lavori non verranno eseguiti contemporaneamente.