Cinque agenti hanno giurato davanti al sindaco martedì mattina.

Cinque agenti pronti a entrare in servizio

Giuramento in Municipio per i cinque nuovi effettivi che vanno a rinforzare il corpo in forza alla Polizia locale. Nella mattinata di ieri c’è stata la cerimonia ufficiale con la firma di cinque nuovi agenti, che vanno ad aggiungersi a quelli già in forza da qualche mese, grazie anche al concorso che è stato effettuato a fine 2017 che ha permesso di creare una graduatoria dalla quale attingere il nuovo personale. I nuovi agenti hanno giurato e firmato davanti al primo cittadino, Alessandro Fagioli e al comandante Giuseppe Sala. Questi effettivi vanno ad aggiungersi agli altri due agenti che già avevano prestato uguale giuramento.

Il numero degli agenti sale a 33

“Accogliamo con grande soddisfazione questi nuovi effettivi – ha detto il sindaco, Alessandro Fagioli – che vanno a rafforzare il settore della polizia locale portando a 33 gli uomini in servizio. Molti di voi sono già in servizio sulle nostre strade e i cittadini saronnesi hanno già avuto modo di conoscervi; la vostra presenza sulle strade è importantissima e i risultati si stanno già vedendo. Auguro a tutti voi un buon lavoro”.