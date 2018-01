“Basta buttare miliardi di euro in opere inutili come Brebemi o Pedemontana, bisogna iniziare a investire seriamente nel trasporto pubblico per migliorare la qualità delle vita di chi vive a Milano e in provincia”. Il Movimento Cinque stelle dice no all’aumento dei biglietti del trasporto pubblico locale a Milano e suggerisce il biglietto unico integrato nell’area metropolitana milanese.

Raccolta firme

Sono queste le proposte del M5S che raccoglierà le firme dei cittadini su tutto il territorio metropolitano. La petizione, rivolta al Comune di Milano, a Città Metropolitana e a Regione Lombardia, chiede: “di riconsiderare e rendere omogenee le zone del sistema tariffario in vigore nell’area metropolitana milanese, evitando inopportuni aumenti, nonché di introdurre il biglietto unico integrato che includa il servizio ferroviario suburbano”. Per il M5S l’aumento del 33% del costo dei biglietti annunciati dal sindaco Sala è inaccettabile e da respingere al mittente.

“Rivedete le tariffe”

L’alternativa, come hanno spiegato i portavoce del M5S, è rivedere totalmente il sistema tariffario a zone, in particolare per i comuni di prima fascia garantendo la tariffa unica con Milano città.. Una scelta questa che favorirebbe un maggiore utilizzo dei mezzi e un miglioramento degli spostamenti, contribuendo a combattere l’inquinamento atmosferico e la congestione sulla rete stradale. Centinaia di migliaia di pendolari sono oggi costretti a usare l’auto proprio a causa della frammentazione tariffaria. Al contrario, deve essere garantito un trasporto pubblico locale integrato all’interno dell’area metropolitana, a costi accessibili e convenienti per chiunque. “Altro che aumenti, l’unica strada percorribile è quella di aumentare l’offerta di trasporto pubblico locale” concludono i portavoce M5S.