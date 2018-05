Cisliano: gli studenti dell’istituto Erasmo da Rotterdam avviano un percorso di collaborazione con la Masseria, ex ristorante confiscato al clan Valle.

Avviato lo scorso venerdì 27 aprile un percorso di collaborazione tra il Comune di Cisliano, l’istituto comprensivo Erasmo da Rotterdam e Libera Masseria. Alcuni studenti delle classi quinte della scuola primaria cislianese hanno fatto visita all’ex ristorante confiscato al clan Valle assieme ai loro insegnanti ed ai volontari Davide, Rita ed Elena, per scoprirne la storia. Alla fine, per concludere e “lasciare il segno” nella rinascita dell’immobile, gli alunni hanno anche dato un mano a ripulire la zona del giardino, “immedesimandosi e divertendosi come se giocassero ad una caccia al tesoro.” “Grazie a tutti – è il pensiero condiviso su facebook dagli operatori di Libera Masseria -. Questo è il bene confiscato che diventa bene comune!”

Fiera contadina Fuorimercato il 4 maggio

Venerdì 4 maggio dalle 20 la Masseria di via Cusago 2 ospiterà invece una cena di presentazione della Fiera contadina fuorimercato e del luppoleto sociale, con menu di prodotti del territorio. A seguire, spettacolo musicale con la Umarells band. Prenotazioni al 339-45.102.87.