Eccoli nuovamente! George Clooney e famiglia in questi giorni hanno fatto ritorno sulle amate sponde del lago di Como, precisamente a Laglio.

Clooney e famiglia sono arrivati

L’attore americano passerà qualche giorno di relax a Villa Oleandra insieme alla moglie Amal, di cui si è innamorato proprio a Como, e ai loro piccoli gemelli, nati a giugno del 2017. Da festeggiare, il prossimo 6 maggio ci sarà il compleanno di George che evidentemente ha scelto Como per spegnere le candeline in tutta tranquillità.

Da metà maggio in Sardegna

I paparazzi italiani dovranno stare attenti a non essere troppo invadenti, come invece erano stati i colleghi francesi. Sicuramente nei prossimi giorni a Laglio sono attesi molti fan in cerca di qualche selfie con George. Bisognerà però fare presto, l’attore infatti da metà maggio sarà impegnato in Sardegna con le riprese di una nuova miniserie, Catch-22.