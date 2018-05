Comitato biblioteca di nuovo in piazza.

Comitato biblioteca al Parco Castello

Prosegue a Legnano la raccolta firme a sostegno della petizione contro la costruzione della nuova biblioteca nel giardino pubblico Falcone Borsellino. A promuoverla è il comitato Biblioteca sì, sprechi no che contesta la scelta della giunta Fratus di realizzare la nuova “casa della cultura”, per un costo stimato di cinque milioni di euro, nel parco cittadino “con conseguente spreco di verde e di denaro pubblico”. Gli attivisti sono stati in piazza del Popolo per tutta la giornata di sabato 5 maggio e oggi, domenica 6, sono all’ingresso principale del Parco Castello.

Hanno già firmato più di 4mila persone

Chi volesse sottoscrivere la petizione potrà farlo fino alle 19. Il comitato intanto annuncia di aver “superato ampiamente quota 4mila”.