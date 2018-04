Commemorazione Borsani, il Pd insorge contro la manifestazione celebrativa.

Commemorazione Borsani, “Un fascista a tutto tondo”

“Oggi 30 aprile – scrive il Pd cittadino in una nota – si svolgerà a Legnano una manifestazione celebrativa di Carlo Borsani, esponente di rilievo della repubblica di Salò e repressore della lotta partigiana. Un fascista a tutto tondo, in azione sino al 25 Aprile, le cui responsabilità sono state acclarate attraverso numerose testimonianze storiche”. Il riferimento è alla fiaccolata promossa dal comitato patriottico di estrema destra Legnano non dimentica.

“Vigiliamo affinché non siano sovvertiti i valori antifascisti contenuti nella Costituzione”

Il Partito democratico condanna “simili manifestazioni nostalgiche” e invita “la cittadinanza e le istituzioni a vigilare affinché non siano sovvertiti i valori antifascisti contenuti nella nostra Costituzione nata dalla Resistenza”.