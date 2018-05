Emozione palpabile per i circa 120 bambini che martedì 1°maggio hanno incontrato per la prima volta Gesù come Eucaristia. Il percorso di fede ha coinvolto anche i genitori. Sul giornale in edicola da venerdì 4 maggio tutte le foto e i nomi dei piccoli che hanno ricevuto Gesù.

Comunioni a Corbetta

Il parroco don Giuseppe Galbusera ha ricordato che ricevere il corpo e il sangue di Cristo non è ricordare il Signore ma accogliere il Cristo vivo che entra a far parte della vita di ciascun bambino come il migliore degli amici. Sul numero di Settegiorni di venerdì 4 maggio le foto dei gruppi di catechismo pubblicati esclusivamente sull’edizione cartacea e quindi non scaricabili.

Comunioni a Cerello

Il sacramento della prima Comunione è stato ricevuto anche dai bambini della parrocchia di San Vincenzo martire, nella cerimonia celebrata dal parroco don Paolo Vignola.