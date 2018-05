Al via la nuova iniziativa del nostro giornale “Informati e Premiati”: non perdere questa occasione! Grazie alla raccolta punti tutti possono ricevere bellissimi regali: è il nostro modo per ringraziare e premiare i lettori più fedeli.

“Informati e Premiati” … si vince!

Cari lettori, ogni settimana il nostro impegno è rivolto a informarvi al meglio su quello che accade sul nostro territorio. E vi siamo grati per la fiducia che ci accordate e per l’affezione che ci dimostrate. Abbiamo quindi deciso di trovare un modo per ringraziarvi concretamente: con “Informati e Premiati”, infatti, vi vogliamo premiare perché ci leggete. E non dovrete fare altro.

Dal 14 maggio la raccolta punti

Prenderà il via dal 11 maggio la raccolta punti che vi permetterà di ricevere bellissimi regali. Non dovrete fare altro che ritagliare i bollini che troverete sul giornale, incollarli sull’apposita scheda e una volta raggiunta la soglia per il regalo desiderato spedire la cartolina. E… il gioco è fatto!

Partecipare è davvero facile

Settimana prossima troverete allegata al vostro giornale preferito (Settegiorni, Settegiorni Bollate Garbagnate, Settegiorni Magenta Abbiategrasso, Settegiorni Legnano Altomilanese e La Settimana di Saronno) la scheda per raccogliere i punti. I bollini verranno pubblicati ogni settimana a partire dal 14 maggio fino al 29 settembre 2018. Questi andranno ritagliati e incollati nell’apposito spazio presente sulla cartolina. Quando avrete raggiunto il numero necessario di bollini per richiedere il premio desiderato, basterà compilare la cartolina con i dati richiesti e spedirla in busta chiusa all’indirizzo indicato entro il 6 ottobre.

In breve tempo verrete contattati per avere tutte le indicazioni utili per ricevere il vostro meritato premio. Ricordiamo che con ogni cartolina si può richiedere solo un regalo tra quelli proposti.

E i premi sono bellissimi

Siamo certi che i premi potranno soddisfare tutti i gusti e tutta la famiglia. E basta davvero poco: 5, 10 o 15 punti. E ogni punto lo trovate su una copia del giornale.

Con 5 bollini si potrà ricevere un trattamento benessere gratuito (pedicure, manicure, massaggi o pressoterapia, grotte di sale…) o una degustazione per 2 di prodotti tipici (taglieri di salumi, formaggi o vini Doc).

Con 10 bollini, invece, si avrà diritto a un abbonamento valido un mese per la visione di film on demand sulla piattaforma dedicata di MyMovies o un ingresso gratuito, se accompagnati da una persona pagante, presso un parco divertimento, acquatico o naturalistico.

Con 15 bollini, infine, si vincerà un check-up gratuito della propria auto presso uno specialista o una cena gratuita per 2 persone.

Tutti i servizi verranno offerti attraverso le strutture aderenti alla nostra iniziativa.

Ricapitolando

CARTOLINA in regalo con il giornale dal 11 maggio

BOLLINi in regalo con il giornale dal 18 maggio per 20 uscite