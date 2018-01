Con “Quelli che con Luca” si fa musica nel ricordo di un amico.

Con “Quelli che con Luca” appuntamento a teatro

L’associazione «Quelli che… con Luca» presenta sabato 20 gennaio il secondo «Concerto per Angelo». Una serata per ricordare un amico che ora non c’è più. L’evento si terrà al cinema teatro san Pio in piazza Conciliazione. Ci saranno le più belle canzoni da Battisti, a Baglioni, a Vasco, ai Pooh, a Dalla. Alla serata parteciperà anche il maestro Fabrizio Vendramin che creerà un quadro live durante il concerto. Il ricavato sarà devoluto all’associazione «Quelli che con Luca». L’ingresso è a offerta libera.

Aperto il tesseramento per sostenere l’associazione

Il nuovo anno è iniziato ed è ripartito anche il tesseramento a “Quelli che…con LUCA onlus”.

Un ulteriore modo per sostenere il progetto scientifico, per lo studio e la cura della leucemia infantile. Le iscrizioni aperte tutto l’anno, i rinnovi entro il 31 marzo.