Giovedì sera il Corpo musicale sedrianese protagonista del Concerto di Natale.

Tanta musica scritta appositamente per sfruttare tutte le sonorità di un’orchestra di fiati, il caldo timbro dell’euphonium e il dolce suono dei flauti solisti. E ancora, il reading teatrale di celebri testi letterari a cura di due giovani attrici e l’inconfondibile e avvolgente atmosfera natalizia: sono questi gli ingredienti del Concerto di Natale che il Corpo Musicale Sedrianese presenterà al pubblico giovedì 21 dicembre alle 21.15 al CineTeatro Agorà di Sedriano.

Il programma

Gli ottoni e i legni della nostra banda vi proporranno il meglio della musica bandistica: “Crest of Nobility”, “Happy Go Lucky”, “Toccata for Band”, “Reflections”, “Scottish Souvenir” e tanti altri brani firmati dai più grandi compositori specializzati in orchestra di fiati. Brani che saranno introdotti dalla lettura teatralizzata a cura di giovani attori della compagnia “La Nuova Lepanto”. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Sedriano. Dirige il Maestro Paolo Mella. Ingresso libero.