Corteo del Primo maggio a Legnano

Corteo, comizi e comicità per celebrare a Legnano la Festa dei lavoratori. Com’è tradizione, i sindacati confederali del territorio hanno indetto una manifestazione che ha riempito le vie del centro cittadino. Il ritrovo era fissato alle 10 in piazza Monumento da dove si è mosso il corteo con gli interventi dei segretari confederali. Quindi, alle 11, in piazza San Magno, lo spettacolo di Marta e Gianluca direttamente da Zelig.

La sfida della sicurezza sul lavoro

La sfida lanciata quest’anno è stata quella della sicurezza sul lavoro. “Non si può morire di lavoro. Lo diciamo da tempo ma lo ribadiamo con ancora maggiore forza dopo la vera e propria escalation di morti bianche che ha caratterizzato questo inizio 2018”. A dichiararlo alla vigilia di questo Primo maggio, Festa dei lavoratori, sono state le tre sigle sindacali confederali di Cgil, Cisl e Uil con i propri rappresentanti nel territorio dell’AltoMilanese: rispettivamente Jorge Torre (Cgil Ticino Olona),Giuseppe Oliva (Cisl Milano Metropoli) e Stefano Dell’Acqua (Uil Lombardia). “Mai come quest’anno – hanno dichiarano i tre dirigenti sindacali – è corretto, oltre che prioritario, mettere il tema della sicurezza sul lavoro al centro del dibattito di questo Primo maggio”.